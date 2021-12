Corona-Newsblog : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Am Sonntag gibt das Robert-Koch-Institut die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche in NRW mit 290,2 an. Die bundesweite Inzidenz ist leicht gesunken. Alle Entwicklungen im Newsblog.