Corona-Newsblog : Wolfgang Kubicki fordert Ende der Maskenpflicht

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Deutliche Worte des Bundestags-Vizepräsidenten: Wolfgang Kubicki fordert ein Ende der Maskenpflicht. Und: Die Menschen, die in NRW bereits in einem Impfzentrum geimpft wurden, bekommen den QR-Code für den digitalen Impfnachweis automatisch per Post zugeschickt. Alle Entwicklungen im Newsblog.