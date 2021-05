Corona-Newsblog : WHO und Großbritannien wollen „Pandemie-Radar“ entwickeln

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Der britische Premier Boris Johnson will mit der WHO dafür sorgen, dass aufkommende Krankheiten weltweit besser verfolgt werden können. Mit dem europaweiten Covid-19-Zertifikat wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in der EU. In Duisburg beginnen am Montag Impfungen in Hotspot-Stadtteilen. Alle Entwicklungen im Newsblog.