Corona-Newsblog : WHO geht von weltweit 115.000 toten Pflegekräften durch Corona aus

Liveblog Düsseldorf In den ersten 16 Monaten der Pandemie könnten nach Schätzungen der WHO rund 115.000 Pflegekräfte weltweit an Covid-19 gestorben sein. Karl Lauterbach berichtet bei Twitter von Studien, die nahelegen sollen, dass sich Genesene immer wieder anstecken können. Alle News im Blog.