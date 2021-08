Corona-Newsblog : Was die WHO über die Lambda-Variante weiß

Die kostenlosen Bürgertests, wie hier in einer Drive-In-Teststation, werden im Hinblick auf das bestehende Impfangebot zunehmend in Frage gestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Zuletzt war viel von der Lambda-Variante die Rede. Am Mittwoch hat die WHO den aktuellen Stand der Wissenschaft dazu verkündet. Derweil geht NRW einen Schritt weiter, um alle Menschen zu erreichen: Das Land will künftig auch in Jobcentern Impfungen ermöglichen. Alle wichtigen Corona-News im Blog.