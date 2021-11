Corona-Newsblog : Virologe warnt vor „Scheinsicherheit“ durch 2G

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung warnt vor einem falschen Sicherheitsgefühl selbst bei einer flächendeckenden Einführung von 2G. Und: Die Infektionszahlen in Deutschland schießen mit unverminderter Geschwindigkeit in die Höhe. Am Samstag meldete das RKI über 34.000 Neuinfektionen. Alle Corona-News im Blog.