Corona-Newsblog : Unionsfraktion fordert Impfpflicht für Lehrer und Erzieher

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Bundestagsfraktion der Union will prüfen lassen, ob man die geplante Teil-Impfpflicht auch auf die Lehrer und Erzieher im Land ausweiten kann. Indes meldet das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag Rekordwerte bei der Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen. Alle Entwicklungen im Newsblog.