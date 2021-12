Corona-Newsblog : Stiko empfiehlt Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen

Liveblog Düsseldorf Die Ständige Impfkommission will die Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren empfehlen, die an Vorerkrankungen leiden. Aber auch alle anderen Kinder sollen bei Bedarf geimpft werden dürfen. Und: Die Pandemie führt laut Statistischem Bundesamt zu einer Übersterblichkeit in Deutschland. Alle News im Blog.