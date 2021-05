Spahn und Wieler über Corona-Lage : „Die dritte Welle scheint gebrochen“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren seit 10 Uhr in ihrem wöchentlichen Update über den Stand in Sachen Pandemie und Impfkampagne. „Die dritte Welle scheint gebrochen“, sagte er am Freitag in Berlin. Die Neuinfektions-Zahlen gingen zurück, seien aber nach wie vor auf hohem Niveau. Diesen positiven Trend gelte es nun zu verstetigen. Das gehe aber nicht mit vorschnellen Lockerungen, fügte Spahn hinzu. Er rief die Menschen auf, noch bis Ende Mai durchzuhalten. Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in Deutschland rund 85.000 Menschen an und mit dem Virus gestorben.

Wir berichten im Liveblog.