Corona-Newsblog : Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter auf 87,3

Liveblog Düsseldorf Das Robert-Koch-Institut meldet 7894 neue Positiv-Tests. Das sind 7791 weniger als am Samstag vor einer Woche. Wegen verstärktem Auftreten der indischen Variante in Großbritannien reagiert Deutschland. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.