Corona-Newsblog : Sachsen plant Einführung einer landesweiten 2G-Regel

Liveblog Düsseldorf Wegen der steigenden Coronazahlen kommen auf Ungeimpfte in Sachsen stärkere Einschränkungen zu. Die Regierung will landesweit in bestimmten Bereiche die 2G-Regel einführen. Und: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung beziffert die Zahl der mit einer Boosterimpfung zu versehenen Deutschen mit 15 Millionen. Alle Corona-News im Blog.