Corona-Newsblog : Inzidenz steigt weiter - RKI meldet mehr als 150.000 Neuinfektionen

Foto: dpa/Boris Roessler 73 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Das Robert Koch-Institut meldet 156.799 Neuinfektionen - fast 35.000 mehr als vor einer Woche. Neuseeland erlebt eine neue Phase in der Pandemie. Moderna will in 92 Ländern auf Patentrechte verzichten. Alle Corona-News im Blog.