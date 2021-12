Corona-Newsblog : RKI vermeldet knapp 51.000 Neuinfektionen am Freitag

Liveblog Düsseldorf Laut Robert-Koch-Institut sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland am Freitag leicht auf 331,8. Im Münsterland gibt es bei 38 Mitarbeitern eines Caravanherstellers Omikron-Verdachtsfälle. Und: In NRW starten die Impfungen für Fünf- bis Elfjährige. Alle News im Blog.