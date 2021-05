Corona-Newsblog : RKI registriert 18.935 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Nordrhein-Westfalen will noch in den kommenden beiden Wochen mit der Impfung der Priorisierungsgruppe 3 beginnen. Eine Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte unserer Redaktion: „Der derzeit verfügbare Impfstoff ist noch begrenzt. Das Land bereitet derzeit den Übergang in die Priorisierungsgruppe 3 vor. Voraussichtlich in der ersten Maihälfte kann damit begonnen werden, ersten Personengruppen der Priorität 3 regelhaft ein Impfangebot zu machen.“

Es könne vorkommen, dass bereits jetzt Personengruppen der Priorität 3 in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten ein Impfangebot erhielten. Sollten kleinere Mengen an Impfstoff am Ende einer Impfaktion übrigbleiben, seien die Impf-Teams angehalten, diese niedrigschwellig für Personen mit höchster oder hoher Impfpriorität zu verwenden – also Priorität 1 oder 2.