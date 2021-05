Corona-Newsblog : RKI meldet 18.485 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 125,7

Laut einer neuen Kalkulation sind weltweit 6,9 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben und damit mehr als doppelt so viele wie offiziell angegeben. Dr. Christopher Murray, Institutsdirektor an der medizinischen Fakultät der University of Washington, gab die Schätzung am Donnerstag bekannt. Forschern der Universität zufolge starben in den USA mehr als 905 000 an der Krankheit wohingegen die Zählung der Regierung bei 575 000 liegt.



Am stärksten gibt Russland die Opferzahl zu niedrig an: Die Forscher errechneten, dass es dort mehr als fünfmal so viele Corona-Tote gab wie die offiziell vermeldeten 109 000. In Indien liege die Zahl fast dreimal so hoch wie die offiziell angegebenen 221 000, teilten sie mit. Die Schätzungen der Universität beruhen auf einem Abgleich der Sterblichkeitsentwicklungen vor der Pandemie mit den Zahlen derer, die während der Pandemie aus jedwedem genannten Grund starben.