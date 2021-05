Corona-Newsblog : RKI meldet 17.419 Neuinfektionen – Inzidenzwert nähert sich der 100

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Das RKI meldet am Feiertag rückläufige Zahlen. Der bundesweite Inzidenzwert und die Zahl der Neuinfektionen sind im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken. Und: Baden-Württemberg will es Restaurants bereits ab Samstag erlauben, wieder drinnen Gäste zu empfangen. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.