Corona-Newsblog : Englands Queen Elizabeth hat sich mit Corona infiziert

Liveblog Düsseldorf Die britische Queen Elizabeth II. ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 95-Jährige spürt „milde, erkältungsähnliche Symptome“. Die britische Regierung will derweile in der Pandemie persönliche Verantwortung an die Stelle von staatlichen Eingriffen setzen. Alle Corona-News im Blog.