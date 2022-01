Corona-Newsblog : Klinikbeschäftigten soll bevorzugt Novavax angeboten werden

Foto: dpa/Boris Roessler 54 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Impfpflicht für Beschäftigte in Klinken und in der Pflege soll ab März umgesetzt werden. Betroffene sollen "bevorzugt" die Möglichkeit erhalten, sich mit dem Impfstoff Novavax impfen zu lassen. Und: Weil die Behörden in NRW am Limit arbeiten, können nicht mehr alle Infizierten kontaktiert werden. Alle Corona-News im Blog.