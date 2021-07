Corona-Newsblog : Panne im Essener Impfzentrum - Daten von 13.000 Impfwilligen verschickt

Ein Schild in einem Impfzentrum weist auf die Corona-Maßnahmen hin. Foto: dpa/Rene Traut

Liveblog Düsseldorf Die Stadt Essen hat am Freitag versehentlich die Daten von 13.000 Bürgern, die sich für eine Corona-Schutzimpfung angemeldet haben, in einer Mail an 700 Empfänger verschickt. Und: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zeigen sich skeptisch in Bezug auf eine Impfpflicht am Arbeitsplatz. Alle News in unserem Liveblog.