Corona-Newsblog : NRW-Städte können für Kitas kurzfristig auf Schnelltests umstellen

Foto: dpa/Boris Roessler 56 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat am Mittwoch angekündigt, dass das Testsystem an den Kitas kurzfristig umgestellt werden kann. Und: Die Corona-Datenlage in Düsseldorf ist nach einem Datenfehler noch immer zweifelhaft. Alle Corona-News im Blog.