Corona-Newsblog : Kreise: NRW plant Kita-Regelbetrieb ab 7. Juni

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Vom 7. Juni an sollen die Einrichtungen wieder in den vollen Regelbetrieb übergehen. Das verlautete vorab aus einem internen Gespräch mit NRW-Familienminister Stamp. Nach Angaben des RKI lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bundesweit bei 46,8. Alle Entwicklungen im Newsblog.