Corona-Newsblog : Masken, Events, Gastro – NRW kündigt Lockerungen an

Liveblog Düsseldorf Ab 1. Oktober gilt in NRW eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung. Darin werden verschiedene Maßnahmen gelockert, unter anderem in der Gastronomie. Schüler in Bayern sollen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Alle Corona-News im Blog.