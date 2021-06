Corona-Newsblog : NRW-Grüne offen für Maskenpflicht-Lockerungen im Freien

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Die Grünen in NRW haben sich grundsätzlich offen für Lockerungen bei der Maskenpflicht im Freien gezeigt. Und: Der Corona-Impfstoff von Novavax hat sich in einer Studie als hochwirksam erwiesen, wie das amerikanische Pharmaunternehmen am Montag mitteilte. Alle Entwicklungen im Newsblog.