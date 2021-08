Corona-Newsblog : NRW-Gesundheitsministerium plant Sonderimpfaktion an Berufskollegs

Ein Schild in einem Impfzentrum weist auf die Corona-Maßnahmen hin. Foto: dpa/Rene Traut

Liveblog Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann möchte Impfungen bei Jugendlichen über Sonderimpfaktion an Berufskollegs ankurbeln. Außerdem werden Impfangebote an Schulen geprüft. Und: In Wuhan führt die Angst vor einem erneuten Lockdown zu Hamsterkäufen. Alle wichtigen Corona-News im Blog.