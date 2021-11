Corona-Newsblog : Noch diese Woche weitere Kontaktreduzierungen in NRW

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will noch im Laufe der Woche die Kontaktregeln verschärfen. Schulministerin Gebauer will zurück zur Maskenpflicht in Schulen. Die WHO warnt vor schwerwiegenden Folgen bei einem Anstieg der Infektionen mit der Omikron-Variante. Alle Entwicklungen im Newsblog.