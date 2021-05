Corona-Newsblog : Wegen hoher Infektionszahlen - Niederlande verschieben Corona-Lockerungen

Erleichterungen für vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene wird es von Montag an auch im Saarland geben. Die Landesregierung beschloss in einer außerordentlichen Ministerratssitzung die Gleichstellung mit Getesteten, wie die Landesregierung am Freitagabend in Saarbrücken mitteilte. Damit entfalle für diese Gruppe die Testpflicht beispielsweise beim Friseur oder beim Betreten von Geschäften. Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet müssten die Geimpften auch nicht in häusliche Quarantäne, sofern sie nicht aus einem Virusvarianten-Gebiet zurückkehren.





Für die Bewohner und das Personal von Pflegeeinrichtungen wird die Testpflicht bei einer Impfquote von mindestens 90 Prozent ebenfalls gelockert. „Menschen, von denen nachweislich kein hohes Ansteckungsrisiko für andere ausgeht, wird durch den Wegfall der Testpflicht der Alltag etwas erleichtert“, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Die tief greifenden Grundrechtseinschränkungen dürfen kein Dauerzustand werden.“ Hans äußerte die Hoffnung, dass der Bund „bereits in der kommenden Woche die Weichen stellt, um weitere Einschränkungen für Geimpfte zurückzunehmen“.