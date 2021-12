Corona-Newsblog : Neuer Tagesrekord beim Impfen - fast 1,5 Millionen Dosen

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Am Mittwoch wurden in Deutschland 1,496 Millionen Dosen verabreicht. Darunter fast 1,3 Millionen Auffrischimpfungen. Und: Mehr als 20 FDP-Abgeordnete wenden sich in einem Antragsentwurf gegen eine allgemeine Impfpflicht. Alle Corona-News lesen Sie im Blog.