Corona-Newsblog : Ramelow für komplette Öffnung im Herbst

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf An diesem Donnerstag beraten Bund und Länder wieder über die Corona-Lage. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert im Vorfeld für eine umfassende Öffnung im Herbst. Derweil entspannen sich die Pandemie-Zahlen in Deutschland weiter. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Newsblog.