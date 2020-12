Corona-Newsblog : Merkel fordert deutliche Verschärfung der Maßnahmen

Bundeskanzlerin Merkel hat in der Generaldebatte im Bundestag die Leistungen von Familien während der Coronavirus-Pandemie gewürdigt. "Die Familien stehen unter einem besonderen Stress, unter einer besonderen Herausforderung in diesen Zeiten“, sagte Merkel. Diesen Stress müsse man sich immer wieder bewusst machen. „Jeder ahnt, was jetzt los ist in den Familien, wenn man morgens nicht weiß, hat das Kind Schnupfen, kann es in die Schule gehen, was ist in der Schule los, was wartet auf uns.“