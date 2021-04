Corona-Newsblog : Mann bekommt versehentlich fünffache Impfdosis gespritzt

Fast jede vierte Petition an den nordrhein-westfälischen Landtag hatte im vergangenen Jahr einen Bezug zur Corona-Pandemie. Dies geht aus dem am Freitag vorgestellten Jahresbericht des Petitionsausschusses an den Landtag hervor. Demnach gab es 2020 mehr als 7100 Eingaben, die höchste Anzahl seit mindestens zehn Jahren. Bei knapp 1700 ging es um Corona.



Schwerpunkte im Zusammenhang mit der Pandemie waren etwa Massenproteste gegen Abiklausuren, Proteste gegen die Maskenpflicht, Beschwerden gegen die Ausdünnung des Nahverkehrs oder Ausnahmen für die Fortsetzung medizinischer Therapien. Der Ausschuss konnte etwa einer Antragstellerin helfen, die einen Internetzugang in ihrer Seniorenresidenz durchsetzen wollte, um während der Pandemie mit Familie und Freunden in Verbindung bleiben zu können.