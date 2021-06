Corona-Newsblog : Lockerungen in NRW können bei Corona-Ausbrüchen bestehen bleiben

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Bei Ausbrüchen in Einrichtungen oder Unternehmen in NRW können die Lockerungen in Regionen bestehen bleiben – auch wenn die Grenzwerte dadurch überstiegen werden. Ab Sonntag sind Italien und Tschechien keine Risikogebiete mehr. Alle Entwicklungen im Newsblog.