Corona-Newsblog : Laumann fordert von Kommunen zusätzliche Impfstationen

Foto: dpa/Boris Roessler 43 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Im Streit um eine Wiederöffnung der Impfzentren hat das NRW-Gesundheitsministerium nun die Kommunen aufgefordert, zusätzliche Impfstellen zu schaffen. Außerdem: Wegen der steigenden Coronazahlen kommen auf Ungeimpfte in Sachsen stärkere Einschränkungen zu. Die Regierung will landesweit in bestimmten Bereiche die 2G-Regel einführen. Alle Corona-News im Blog.