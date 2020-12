Corona-Newsblog : Laschet spricht sich für Lockdown ab dem 27. Dezember aus

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich im WDR2-Morgenmagazin zum möglichen harten Lockdown nach Weihnachten geäußert. Er halte den von der Leopoldina vorgeschlagenen Zeitraum vom 27. Dezember bis 10. Januar für den bestmöglichen, um einem erneuten Anstieg der Zahlen nach Weihnachten so gut wie möglich vorzubeugen. "Ein Lockdown zu dieser Zeit richtet den geringsten Schaden an", sagte Laschet. Ein früherer harter Lockdown ergibt Laschet zufolge keinen Sinn, dies würde nur einen Run auf die Geschäfte provozieren.



Laschet will die Maßnahme aber auf bundesweiter Ebene, dazu sei die Koordination mit der Ministerpräsidentenkonferenz und der Bundeskanzlerin nötig. "Das Schlimmste wäre, wenn wir diese Zeit (nach Weihnachten) verschlafen", sagte Laschet im Radio-Interview. An die Lockerungen zu Weihnachten will er aber nicht rangehen: "Der Appell ist klar. Aber Begegnungen wird es an Weihnachten geben."