Corona-Newsblog : Laschet kündigt weitere Lockerungen für NRW an

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf In NRW soll ab dem 31. Mai wieder Präsenzunterricht an den Schulen ermöglicht werden. Weiterhin gelten aber Schutzmaßnahmen. Dies kündigte Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf an. Alle Corona-News im Liveblog.