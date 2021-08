Corona-Newsblog : Laschet will „nicht ganze Schulklassen in Quarantäne schicken“

Die kostenlosen Bürgertests, wie hier in einer Drive-In-Teststation, werden im Hinblick auf das bestehende Impfangebot zunehmend in Frage gestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Im NRW-Landtag wird darüber diskutiert, wie es nach den Sommerferien in den Schulen weitergehen soll. Wegen mangelnder Nachfrage insbesondere am Impfstoff von Astrazeneca geben fast alle Bundesländer ungenutzte Dosen an den Bund zurück. Alle wichtigen Corona-News im Blog.