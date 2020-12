Corona-Newsblog : Laschet äußert sich zu möglichem Lockdown

Russland will seine Raumfahrer gegen das Coronavirus impfen und so eine Ausbreitung der Krankheit auf der Internationalen Raumstation ISS verhindern. Kosmonauten und Mitarbeiter des Kosmonauten-Ausbildungszentrums nahe Moskau sollten das in Russland entwickelte Vakzin „Sputnik V“ bekommen, sagte der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin in der Nacht. In Moskau hatten am Wochenende Massenimpfungen begonnen.