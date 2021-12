Corona-Newsblog : Lange Schlange an Impfstelle am Kölner Dom

Foto: dpa/Boris Roessler 52 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 35.431 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. An der Impfstelle am Kölner Dom bildeten sich am Heiligabend lange Schlangen. Alle News im Blog.