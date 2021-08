Corona-Newsblog : Länder geben rund 2,7 Millionen ungenutzte Impfdosen zurück

Die kostenlosen Bürgertests, wie hier in einer Drive-In-Teststation, werden im Hinblick auf das bestehende Impfangebot zunehmend in Frage gestellt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf Wegen mangelnder Nachfrage insbesondere am Impfstoff von Astrazeneca geben fast alle Bundesländer ungenutzte Dosen an den Bund zurück. Diese können dann international eingesetzt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag laut RKI bei 23,1. Alle wichtigen Corona-News im Blog.