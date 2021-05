Corona-Newsblog : Köln kurz vor Ende der Ausgangsbeschränkungen

Liveblog Düsseldorf Bleibt Köln auch am Samstag unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100, fällt dort am Montag die Bundesnotbremse. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland hat sich weiter verringert. Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in NRW schon bald impfen lassen können. Alle Entwicklungen im Newsblog.