Corona-Newsblog : Keine Sonderimpfstoffe für Düsseldorfer Stadtteile

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 11 Bilder Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfen bei Hausärzten

Liveblog Düsseldorf Für stark betroffene Stadtteile gibt es in NRW Sonderkontingente des Impfstoffs – nun geht die Landeshauptstadt selbst aber leer aus. In Deutschland sind am Mittwoch so viele Menschen geimpft worden wie noch nie. Alle Entwicklungen in unserem Newsblog.