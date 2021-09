Corona-Newsblog : Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne in NRW

Ein Mitarbeiter steht in einer Corona-Drive-In-Teststation (Archiv). Foto: dpa/Friso Gentsch

Liveblog Düsseldorf NRW zahlt ab Mitte Oktober keine Verdienstausfallentschädigungen mehr für Ungeimpfte in Quarantäne. Das teilte Gesundheitsminister Laumann am Freitag mit. Und: Die Inzidenz sowie die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten ist leicht gestiegen. Alle Corona-News im Blog.