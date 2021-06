Corona-Newsblog : Kassenärzte bitten Jugendliche bei Impfungen um Geduld

Liveblog Düsseldorf Bis zu zehn Wochen Warten auf einen Impftermin für Kinder und Jugendliche sind möglich, so der KV Nordrhein. In den Impfzentren in NRW werden zudem bis mindestens Mitte Juni nur Zweitimpfungen durchgeführt. Alle Entwicklungen im Newsblog.