Corona-Newsblog : Karnevalsauftakt in Köln - Stadt will 3G-Zone in Altstadt einrichten

Foto: dpa/Boris Roessler 42 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In Köln sollen zum Karnevalsauftakt am 11.11. an den Hotspots nur Feiernde Zutritt bekommen, die entweder geimpft, genesen und getestet sind. In NRW ist die Inzidenz das erste Mal seit einem Monat wieder unter die Marke von 70 gesunken. Alle Corona-News im Blog.