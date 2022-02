Corona-Newsblog : Lauterbach hält Omikron-Welle für überschritten

Foto: dpa/Boris Roessler 66 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Wende in der Omikron-Welle: "Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten.“ Und: Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist am Dienstag auf 1480,0 gesunken. Alle Corona-News im Blog.