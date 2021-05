Corona-Newsblog : Justizministerin erwartet Erleichterungen „nicht nur für Geimpfte und Genesene“

Liveblog Düsseldorf Bundesjustizministerin Christine Lamprecht erwartet ein baldiges Ende der Grundrechtseinschränkungen für alle Deutschen. Und: Das Robert-Koch-Institut hat ein langsames aber stetiges Wachstum des Anteils der indischen Virus-Mutation an den Infektionen in Deutschland festgestellt. Alle Entwicklungen gibt es in unserem Newsblog.