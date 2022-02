Corona-Newsblog : Journalisten bei Corona-Protest in Dresden angegriffen

Liveblog Düsseldorf Bei Protesten von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Dresden sind am Sonntagabend zwei Journalisten angegriffen worden, die Polizei ermittelt. Und: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am zweiten Tag infolge gesunken - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Alle Corona-News im Blog.