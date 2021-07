Corona-Newsblog : Spahn warnt vor Inzidenz von mehr als 800 im Oktober

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: Nadine Fischer

Liveblog Düsseldorf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor einem drastischen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gewarnt. Einer Studie zufolge haben in der Pandemie mehr als eine Million Kinder einen Elternteil verloren. Weitere News in unserem Liveblog.