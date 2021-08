Corona-Newsblog : Jedes fünfte Kind ab zwölf in NRW ist bereits einmal geimpft

Ein Schild in einem Impfzentrum weist auf die Corona-Maßnahmen hin. Foto: dpa/Rene Traut

Liveblog Düsseldorf Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben beschlossen, dass Kinder ab zwölf Jahren nun einfacher an einen Impftermin kommen sollen. In NRW ist das längst gängige Praxis: Rund 22 Prozent dieser Altersgruppe ist bereits mindestens einmal geimpft. Alle News in unserem Liveblog.