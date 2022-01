Corona-Newsblog : Jeder dritte PCR-Test ist positiv

Foto: dpa/Boris Roessler 56 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Labore in Deutschland sind am Limit, die Auslastung beträgt im Schnitt 95 Prozent. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, hat sich im Wochenvergleich verdoppelt. Alle Corona-News im Blog.