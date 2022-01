Corona-Newsblog : Jeder dritte PCR-Test ist positiv

Foto: dpa/Boris Roessler 56 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Die Labore in Deutschland sind am Limit, die Auslastung beträgt im Schnitt 95 Prozent. Und: Immer mehr Schüler in NRW infizieren sich mit Covid-19. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, hat sich im Wochenvergleich verdoppelt. Alle Corona-News im Blog.